POLITIK/Polens Grenzschutz: Bau von Barriere nur an Landgrenze zu Belarus

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will seine geplante Barriere zum Nachbarland Belarus entlang der Landgrenze errichten. Dort, wo der Fluss Bug die beiden Länder trenne, reiche dies als Sperre aus, sagte die Sprecherin des polnischen Grenzschutzes am Freitag. Sie hoffe auf einen Baustart noch in diesem Jahr. Hintergrund ist der wachsende Andrang von Migranten aus Krisengebieten, die über Belarus illegal in die EU einreisen wollen.

Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, sein Land werde Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen.

Polens Parlament hat am Donnerstag das Vorhaben der Regierung gebilligt, die Grenze für umgerechnet 336 Millionen Euro dauerhaft zu befestigen. Innenminister Mariusz Kaminski sprach von einer "soliden, hohen Barriere, die mit einem Überwachungssystem und Bewegungsmeldern" ausgerüstet sein solle./dhe/DP/jha