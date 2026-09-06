DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.558 -0,3%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

POLITIK/ROUNDUP: Baum an Berliner CSD-Gedenkstätte herausgerissen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gedenkstätte, die im Berliner Tiergarten an den islamistischen Terroranschlag am Christopher Street Day (CSD) erinnert, ist erneut beschädigt worden. Unbekannte hätten den gepflanzten Gedenkbaum aus der Erde gerissen. Der beschädigte Ahorn wurde gegen 1.20 Uhr am Sonntagmorgen von einer Streife entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Werbung

Auch das Schutzgitter am Baum wurde laut Polizei herausgerissen, Gedenkkerzen und Bilder seien beschädigt oder zerstört worden. Ob der Ahorn in der Nacht ganz entwurzelt wurde, war nicht bekannt. Am Mittag stand er wieder an seiner ursprünglichen Stelle, allerdings in deutlicher Schieflage. Warum er jetzt wieder im Schutzgitter steckt, beantwortete die Polizei nicht.

Erst vor knapp einer Woche wurde an derselben Stelle die aufgestellte Regenbogen-Bank beschädigt. Die demolierten Reste wurden abgebaut, die Bank soll repariert werden.

Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter./fbg/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.