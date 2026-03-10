DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.938 +1,2%Euro1,1571 -0,3%Öl92,68 +1,4%Gold5.179 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

POLITIK/ROUNDUP: EU-Parlament: Freiwillige 'Chatkontrolle' vorerst verlängern

11.03.26 19:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
267,00 EUR 1,95 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
566,40 EUR 1,30 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
349,00 EUR -0,15 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat sich übergangsweise für eine Verlängerung der freiwilligen sogenannten Chatkontrolle im Kampf gegen Kinderpornografie ausgesprochen. Die Abgeordneten in Straßburg stimmten für die abgespeckte Version eines Vorschlags der Europäischen Kommission.

Wer­bung

Insbesondere wollen sie eine Befristung der Regeln bis zum 3. August 2027 statt bis zum 3. April 2028. Außerdem sieht der Vorschlag vor, nur Nutzerinnen und Nutzer zu kontrollieren, die von Justizbehörden als Verdächtige identifiziert wurden - also nicht mehr grundsätzlich zu scannen. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollen die Maßnahmen auch auf Material beschränken, das etwa von Strafverfolgungsbehörden als potenzielles Missbrauch-Material gemeldet wurde.

Verhandlungen zwischen den Abgeordneten und den EU-Staaten, die den Kommissionsvorschlag ohne Änderungen akzeptiert hatten, sollen noch diese Woche beginnen. Erst nach einer Einigung können die Regelungen verlängert werden.

WhatsApp, LinkedIn, Google und Co. nutzen Ausnahme

Die befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln erlaubt es Messengerdiensten wie WhatsApp, Nachrichtenverläufe zu scannen, um verbotene Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch aufzuspüren und zu melden. Von dieser temporären Regelung machen auch die Tech-Unternehmen Google und Microsoft sowie die Online-Plattform LinkedIn Gebrauch. Nach der bisherigen Vereinbarung läuft die Ausnahme am 3. April aus.

Wer­bung

Eigentlich will die EU eine langfristige Lösung für gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Kindern im Internet finden. Die Verhandlungen dazu laufen jedoch noch. Die EU-Staaten wollen die Ausnahmereglung gerne dauerhaft machen./vni/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
08:16Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:16Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen