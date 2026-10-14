POLITIK/ROUNDUP: Fünf ukrainische Soldaten erschossen - Russe festgenommen

14.10.26 22:29 Uhr

CHARKIW (dpa-AFX) - Fünf ukrainische Soldaten sind nach Behördenangaben hinter der Front bei Charkiw erschossen worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ein russischer Soldat festgenommen, wie der ukrainische Innenminister Iwan Wyhiwskyj in Kiew mitteilte. Die Staatsanwaltschaft von Charkiw ging dem Verdacht nach, dass der Mann zu einem Aufklärungs- und Sabotagetrupp der russischen Armee gehört habe. Zur Tarnung habe er Zivilkleidung angelegt.

Werbung

Die Tat ereignete sich demnach am Dienstag in einem Wohnhaus des frontnahen Ortes Momotowe im Landkreis Charkiw. Der Täter habe das Feuer auf die Soldaten der 72. Brigade eröffnet; sie seien ihren Verletzungen erlegen. Der Mann werde auch verdächtigt, vorher bei dem Ort Zyrkuny einen Angler getötet zu haben. Er habe befürchtet, enttarnt zu werden.

Die russische Armee setzt bei ihrer Offensive in der Ostukraine darauf, dass kleine Stoßtrupps durch Lücken in der ukrainischen Verteidigung vordringen und sich dort festsetzen. Die Ukraine wehrt seit mehr als viereinhalb Jahren eine großangelegte russische Invasion ab./fko/DP/he