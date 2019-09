POLITIK/ROUNDUP: Nach Start des Vorsitz-Castings geht SPD-Fraktion in Klausur

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland muss aus Sicht der SPD-Fraktion in Europa mehr Verantwortung übernehmen - und auch mehr Geld in die EU-Kasse zahlen. In den anstehenden Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen müsse das deutlich gemacht werden, heißt es in einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Fraktion will es bei ihrer zweitägigen Klausur am Donnerstag und Freitag in Berlin beschließen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD bereits im vergangenen Jahr festgelegt: "Wir sind zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit."

Die SPD-Fraktion will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 nutzen, um die EU in Sachen Klimaschutz und Steuergerechtigkeit, bei internationalen Beziehungen und in der Migrationspolitik voranzubringen. "Statt einseitiger Sparpolitik und ewigem Klein-Klein braucht Europa eine mutige Zukunftsstrategie 2030, die Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Innovation verbindet", forderte Fraktionsvize Achim Post. "Was Europa jetzt braucht, ist nichts weniger als ein gemeinsamer Kraftakt der Fortschrittswilligen." Besonders müsse eine "Schubumkehr hin zu deutlich mehr nachhaltigen Zukunftsinvestitionen" gelingen.

Konkret will die Fraktion beispielsweise das europäische Klimaschutzziel auf 50 bis 55 Prozent Treibhausgas-Minderung bis 2030 anheben. Außerdem soll es europaweit einen "angemessenen Preis" für das Fliegen geben. Gefordert werden auch existenzsichernde Mindestlöhne in allen Mitgliedsstaaten, eine europäische Arbeitslosenversicherung und ein neues Seenotrettungsprogramm.

Einem Medienbericht zufolge will die SPD-Fraktion die Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr deutlich senken. "Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann", heißt es in einem Entwurf, der der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) vorliegt. Kommunen sollten deshalb "bei der schrittweisen Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets" unterstützt werden, heißt es.

Daneben fordert die Fraktion eine "Qualifizierungsoffensive" für Deutschland. "Das kommende Jahrzehnt wird zu einem Jahrzehnt der Transformation. Klimawandel, Digitalisierung , technologischer Wandel, Demografie und gesellschaftlicher Wertewandel verändern unser Leben und unsere Arbeit", heißt es in einer Resolution der Fraktionsspitze, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) berichtet. Unter anderem steht in dem Papier die Forderung, die Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosengeld- oder Grundsicherungsbeziehern zu verbessern. "Die Obergrenze für Weiterbildungsmaßnahmen von 24 Monaten muss in beiden Fällen endlich aufgehoben werden", heißt es.

Kurz nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen will die SPD-Fraktion auch die massiven Verluste ihrer Partei aufarbeiten. In Brandenburg hatte die SPD mit 26,2 Prozent zwar knapp vor der AfD gewonnen, aber historische Verluste erlitten. In Sachsen fiel sie auf 7,7 Prozent und fuhr damit das bundesweit schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte ein.

Zumindest am Rande wird einen Tag nach Beginn des Castings auch der neue Parteivorsitz Thema sein. Am Mittwoch hatten sich die 15 Kandidaten in Saarbrücken erstmals der Parteibasis vorgestellt.

Für eine Überraschung hatte dabei das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens gesorgt: Es zog zum Start der Deutschlandtour der Kandidaten zurück. Die Flensburger Oberbürgermeisterin und der OB von Bautzen kündigten an, stattdessen den Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, der gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken antritt, zu unterstützen.

Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel zeigte sich zufrieden mit dem Start des Castings der Kandidaten für den SPD-Vorsitz. "Es hat als Format funktioniert", sagte Schäfer-Gümbel der Deutschen Presse-Agentur nach der ersten von 23 Regionalkonferenzen in Saarbrücken. Zweieinhalb Stunden hatten sich die sieben Kandidatenduos und der Einzelbewerber vorgestellt und diskutiert. Schäfer-Gümbel betonte, dass die Kandidaten unterschiedliche Schwerpunkte deutlich gemacht und nicht nur über die Zukunft der großen Koalition diskutiert hätten.

Die meisten Bewerber gingen in Saarbrücken vor rund 700 SPD-Mitgliedern mit Aufrufen zu mehr sozialer Gerechtigkeit und höherer Glaubwürdigkeit ins Rennen um den Vorsitz. Bei ihrer ersten gemeinsamen Vorstellung traten aber auch Differenzen zutage - unter anderem in der Steuerpolitik und bei der Frage, ob die SPD in der großen Koalition bleiben soll.

Bis 12. Oktober werden nun 15 Kandidaten, sieben Duos und ein Einzelbewerber, bei weiteren 22 Regionalkonferenzen bei der Basis um Stimmen werben./tam/DP/zb