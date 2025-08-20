POLITIK/ROUNDUP: Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an

KREMENTSCHUK/ODESSA (dpa-AFX) - Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von Militärbeobachter das zentralukrainische Gebiet Poltawa und dabei insbesondere die Industriestadt Krementschuk. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Zudem ging eine ballistische Rakete den Angaben nach auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder.

Wer­bung Wer­bung

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 270 Kampfdrohnen, 5 ballistische Raketen und 5 Marschflugkörper ein. Davon habe die Flugabwehr 230 Drohnen, 4 Marschflugkörper und 2 Raketen abfangen können, teilte die Luftwaffe mit. Zuvor hatte Moskau Ende Juli einen Angriff in dieser Größenordnung gestartet.

Schäden wurden vor allem in der Region Poltawa gemeldet. Dort habe es Treffer bei Energieanlagen gegeben, teilten die Behörden mit. Stromausfälle waren die Folgen. Tote und Verletzte wurden hingegen nicht gemeldet.

Auch ukrainische Drohnenangriffe in Russland

Im russischen Wolgagebiet wurden wiederum ukrainische Drohnenangriffe registriert. Unter Berufung auf den Gouverneur des Gebietes Wolgograd, Andrej Botscharow, berichteten russische Medien über Brände aufgrund herabgestürzter Drohnentrümmer auf dem Gelände einer Erdölraffinerie. Ein Krankenhaus sei zudem beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Wegen drohender Drohnenflüge war den Angaben nach der Flugbetrieb am Flughafen Wolgograd vorübergehend eingestellt worden.

Wer­bung Wer­bung

Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/mis