POLITIK: Russland weist italienischen Diplomaten aus

Heute im Fokus

Dow startet stabil -- DAX unentschlossen -- Apple will in den USA Milliarden investieren -- GRENKE: Testat für Jahresabschluss Mitte Mai -- Leonardo steigt bei HENSOLDT ein -- VW im Fokus

Airbus, ArcelorMittal schließen sich Hamburger Wasserstoff-Allianz an. EU-Kommission leitet rechtliche Schritte gegen AstraZeneca ein. Merck & Co will bis 2025 CO2-neutral werden. Credit Suisse macht Fortschritte bei Greensill-Fonds-Abwicklung. Geschäfte bei GFT laufen besser. Sanofi produziert Moderna-Impfstoff für die USA. Daimler Truck ordnet Management neu vor Teilbörsengang.