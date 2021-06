POLITIK: Unionsspitze startet Klausur zum Bundestags-Wahlprogramm in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und CSU-Chef Markus Söder kommen am Sonntagabend (19.00 Uhr) mit den Präsidien der Schwesterparteien zu letzten Beratungen über das gemeinsame Programm zur Bundestagswahl zusammen. Bis zuletzt feilten Experten beider Seiten an Details des gut 200 Seiten starken Entwurfes des Manifests. Der CDU-Vorsitzende Laschet und Söder wollten das Programm an diesem Montag vorstellen. Es wird ihr erster größerer gemeinsamer öffentlicher Auftritt nach dem harten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur und der Entscheidung im April.

Die Union will die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl am 26. September trotz der hohen Staatsausgaben wegen der Corona-Pandemie unter anderem mit einer Absage an Steuererhöhungen überzeugen. Zudem plant sie Entlastungen von Unternehmen bei der Steuer und bei der Bürokratie sowie Erleichterungen für die Bürger./bk/DP/zb