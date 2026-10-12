VW-Aktie im Fokus: Volkswagen-Chef fordert bessere Bedingungen für Europas Wirtschaft

KI-Nachrichtenüberblick

• Blume betont die gemeinsame Verantwortung von Wirtschaft und Politik, um Europas Wettbewerbsfähigkeit durch attraktive Angebote und passende Rahmenbedingungen zu stärken.

• VW treibt mit seinem größten Transformationsprogramm den notwendigen strukturellen Wandel voran, um widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger zu werden.