Politischer Impuls

Politischer Rückenwind von Donald Trump trifft auf neue Zukäufe von Starinvestorin Cathie Wood. Doch reicht das, um den angeschlagenen Titel nachhaltig zu stabilisieren?

• Trump sorgt mit öffentlicher Aktien-Empfehlung für kurzfristige Kursreaktion

• Cathie Wood baut Position aus und setzt verstärkt auf KI-Software

• Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial trotz anhaltender Kritik



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Kursbewegung: Erste Stabilisierung nach Rücksetzer

Nachdem das Papier vor dem Wochenende noch 1,86 Prozent auf 128,06 US-Dollar nachgab, deutet sich zum Wochenstart eine Gegenbewegung an: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Palantir-Aktie zeitweise 1,92 Prozent auf 130,52 US-Dollar. Damit reagiert der Titel auf eine Mischung aus politischem Rückenwind und neuen Impulsen aus dem Marktumfeld.

Die jüngsten Schwankungen zeigen jedoch, wie sensibel die Aktie aktuell auf Nachrichten reagiert. Trotz der leichten Erholung bleibt das Papier deutlich unter Druck, nachdem es in den vergangenen Monaten spürbar korrigiert hatte. Anleger beobachten daher genau, ob sich aus der aktuellen Bewegung eine nachhaltigere Stabilisierung entwickeln kann.

Trump bringt politische Dynamik in die Aktie

Wie The Street berichtet, sorgte insbesondere US-Präsident Donald Trump für Aufmerksamkeit, der Palantir öffentlich per Namen und Börsenkürzel lobte - ein in dieser Form bislang beispielloser Schritt. Kurz nach dem Posting legte die Aktie zwar zunächst deutlich zu, konnte die Gewinne jedoch nicht halten und drehte im weiteren Verlauf wieder ins Minus.

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Der Vorgang zeigt, dass politische Signale kurzfristig starke Marktreaktionen auslösen können, jedoch keine nachhaltige Trendwende garantieren. Vielmehr bleibt die grundlegende Bewertung der Aktie im Fokus, die weiterhin kontrovers diskutiert wird. Während Befürworter auf die strategische Bedeutung im Verteidigungs- und KI-Sektor verweisen, warnen Kritiker vor einer zu hohen Bewertung.

Cathie Wood setzt auf Software statt Chips

Parallel dazu liefert Cathie Wood ein klares Signal aus Investorensicht: Die ARK-Invest-Chefin hat TipRanks zufolge ihre Position in Palantir zuletzt deutlich ausgebaut und gleichzeitig Engagements im Halbleiterbereich reduziert. Damit verschiebt sie ihren Fokus innerhalb des KI-Sektors stärker in Richtung Softwarelösungen.

Wood nutzt den jüngsten Kursrückgang gezielt als Einstiegschance und setzt darauf, dass Palantir langfristig von der steigenden Nachfrage nach datengetriebenen Anwendungen profitiert. Die jüngsten Geschäftszahlen untermauern diese These: Mit starkem Umsatzwachstum und angehobener Prognose bleibt das Unternehmen operativ auf Expansionskurs.

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Analysten bleiben optimistisch trotz Gegenwind

Auch die Einschätzungen der Analysten zeichnen ein insgesamt positives Bild. Von 21 bei TipRanks erfassten Bewertungen empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, während fünf auf Halten und nur zwei auf Verkaufen setzen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,61 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 52 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Gleichzeitig bleibt die Debatte um die Bewertung präsent. Kritische Stimmen verweisen auf hohe Multiples und zunehmenden Wettbewerb im KI-Sektor. Für Anleger ergibt sich daraus ein klares Bild: Die Palantir-Aktie vereint starke Wachstumsfantasie mit ebenso hohen Erwartungen - und bleibt damit einer der volatilsten Titel im Technologiesektor.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net