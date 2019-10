Polizei findet 39 Tote in Lastwagen nahe London - Fahrer festgenommen

Grays (Reuters) - Die britische Polizei hat 39 Leichen in einem Lastwagen in einem Industriegebiet östlich von London entdeckt.

Der 25-jährige Fahrer aus Nordirland sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. 38 der Toten seien Erwachsene, einer ein Teenager. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Lastwagen in Bulgarien gestartet ist und am Samstag über Holyhead in Großbritannien ankam. In der Hafenstadt im Norden von Wales legen vor allem Fähren aus Irland an.

Premierminister Boris Johnson zeigte sich auf Twitter entsetzt und erklärte, das Innenministerium arbeite eng mit der Polizei von Essex zusammen. "Meine Gedanken sind bei all denen, die ihr Leben und ihre Lieben verloren haben."

Spurensicherer in Schutzanzügen untersuchten den großen weißen Auflieger und das rote Fahrerhaus des Lastwagens. "Wir sind dabei, die Opfer zu identifizieren, aber ich gehe davon aus, dass das länger dauern könnte", sagte Andrew Mariner von der Polizei in Essex. Die Leichen wurden im Industriegebiet Waterglade in Grays gefunden, das etwa 30 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt nahe der Themse liegt. Das bulgarische Außenministerium erklärte, es könne zunächst nicht bestätigen, dass der Lastwagen seine Reise dort begonnen habe.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel sei tief erschüttert von dem qualvollen Tod der Menschen. Sie wolle ihre Anteilnahme ausdrücken. Ein Sprecher des Innenministeriums ergänzte, die deutschen Sicherheitsbehörden würden bei Bedarf den britischen Ermittlern jede denkbare Unterstützung leisten.

Der bislang schwerste Zwischenfall mit Immigranten in Großbritannien ereignete sich im Jahr 2000. Damals entdeckten britische Zöllner in der Hafenstadt Dover die Leichen von 58 Chinesen in einem Lastwagen. Im August 2015 waren in Österreich in einem aus Ungarn gekommenen Lastwagen 71 tote Flüchtlinge entdeckt worden.