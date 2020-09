Polizei-Gewerkschaftschef: Wer Sicherheit schätzt, stimmt für Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein einflussreicher US-Polizeigewerkschaftschef hat die Amerikaner aufgerufen, US-Präsident Donald Trump im Amt zu bestätigen, wenn sie "die Sicherheit ihrer Familie und ihrer Liebsten schätzen". Trump stehe für die Gesetzeshüter ein, sagte Michael McHale vom Verband der Polizeigewerkschaften NAPO (National Association of Police Organisations) auf dem Parteitag der Republikaner am Mittwoch. Das Gespann der Demokraten aus Präsidentschaftskandidat Joe Biden und Vize Kamala Harris sei dagegen "so radikal gegen die Polizei wie noch nie in der Geschichte".

Harris arbeitete vor ihrer Wahl in den US-Senat jahrelang als Staatsanwältin. Biden war Anfang der 90er Jahre Co-Autor eines Gesetzes das härtere Strafen und Geld für 100 000 neue Stellen für Polizisten vorsah - was ihn seinerzeit auch Kritik aus der eigenen Partein einbrachte.

Gute Polizisten müssten wissen, dass Politiker sie nicht im Stich lassen, sagte McHale. In den USA hat sich in den vergangenen Monaten vor allem nach dem Tod des Afroamerikaners durch Polizeigewalt die Debatte um Rassismus unter den Gesetzeshütern zugespitzt. Während des Parteitags der Republikaner brachen Proteste aus, nachdem ein schwarzer Amerikaner durch sieben Schüsse in den Rücken bei einem Polizeieinsatz verletzt wurde./so/DP/zb