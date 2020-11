Polizei: Nahverkehr hält nicht in Wiener Innenstadt

WIEN (dpa-AFX) - In der Wiener Innenstadt werden nach Angaben der Polizei derzeit keine Haltestellen mehr vom öffentlichen Nahverkehr angefahren. "Bleiben Sie in Sicherheit, verlassen Sie öffentliche Orte umgehend", twitterte die Polizei der österreichischen Hauptstadt am Montagabend./rad/DP/zb