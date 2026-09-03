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Polizei räumt BER-Terminal wegen möglichen Gefahrguts

BERLIN (dpa-AFX) - Die Polizei hat am Hauptstadtflughafen BER das Terminal 1 geräumt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Die Fluggäste wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Laut Bundespolizei habe eine Frau beim Servicepoint der Bundespolizei gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei.

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"Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden", sagte der Sprecher. Deswegen wurde der Gefahrgut-Alarm ausgelöst. Weitere Angaben machte er zunächst nicht./wpi/DP/he

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