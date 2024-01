Polnische Landwirte blockieren aus Protest 160 Straßen

RYKI (AFP)--Aus Protest gegen Agrarimporte aus der Ukraine haben polnische Landwirte am Mittwoch landesweit rund 160 Straßen und wichtige Verkehrsachsen blockiert. "Wir sind gegen den unkontrollierten Import von Agrarprodukten aus der Ukraine", sagte der Sprecher der Bauerngewerkschaft Solidarnosc RI, Adrian Wawrzyniak, der Nachrichtenagentur AFP. Die Landwirte fordern außerdem Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU.

In der Stadt Ryki im Südosten Polens versammelten sich rund 100 Traktoren und bewegten sich dann in einer Kolonne langsam ins rund zwölf Kilometer entfernte Deblin, wie AFP-Reporter berichteten. Dadurch kam es zu langen Staus. "Ein Landwirt ist kein Knecht" und "Die Landwirtschaft stirbt langsam" war auf Schildern zu lesen.

Bei einem Treffen in Brüssel erklärte der polnische Landwirtschaftsminister Czeslaw Siekierski, mit ihren Demonstrationen unterstützten die Bauern in seinem Land die Proteste der Landwirte "in vielen europäischen Ländern, in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Belgien und sogar in Schweden und der Schweiz". Die übermäßige Öffnung der EU und der Import von Waren außerhalb der Union, einschließlich der Ukraine, führten zu erheblichen Störungen auf dem polnischen Markt.

Die EU hatte 2022 viele Zölle auf Einfuhren aus der Ukraine aufgehoben. Günstig importiertes Getreide drückt nach Ansicht der Verbände seitdem die Preise.

January 24, 2024 10:06 ET (15:06 GMT)