Polnischer Gaskonzern PGNiG: Russland stellt Erdgaslieferungen ein

WARSCHAU (dpa-AFX) - Russland wird alle Erdgaslieferungen an Polen einstellen. Ab Mittwoch sollen keine Lieferungen an Polen mehr erfolgen, teilte der polnische Erdgaskonzern PGNiG (Polskie Gorn Naft I Gazo) am Dienstag in Warschau mit. Man sei durch den russischen Erdgaskonzern GAZPROM informiert worden.

Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen. PGNiG sieht in der Entscheidung einen Bruch bestehender Verträge. Man wolle Schadensersatz wegen Vertragsbruch fordern./jsl/he