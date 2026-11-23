POLWAX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
POLWAX hat am 21.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,54 Prozent auf 53,2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 54,0 Millionen PLN gelegen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf POLWAX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf POLWAX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen