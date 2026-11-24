Polymer Factory Sweden Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Polymer Factory Sweden Registered hat am 21.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,16 Prozent auf 0,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Polymer Factory Sweden Registered 0,4 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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