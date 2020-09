Pompeo ruft im Oman zu vereintem Golf-Kooperationsrat auf

MASKAT (dpa-AFX) - In der diplomatischen Krise am Golf hat sich US-Außenminister Mike Pompeo bei einem Besuch im Oman für einen vereinten Golf-Kooperationsrat (GCC) ausgesprochen. Bei seinem Treffen mit dem omanischen Sultan Haitham sei es um "die Bedeutung des Aufbaus von Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region" gegangen, schrieb Pompeo am Donnerstag auf Twitter. Diese Ziele seien durch einen vereinten GCC zu erreichen.

Der GCC umfasst neben dem Oman auch die arabischen Golfstaaten Bahrain, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Im Juni 2017 brachen die drei Ratsmitglieder Saudi-Arabien, VAE und Bahrain sowie Ägypten die diplomatischen Beziehungen zu Katar ab, ebenso die Verkehrswege. Sie beschuldigen das Land, Terroristen zu unterstützen und zu finanzieren - eine Anschuldigung, die Doha zurückweist.

Pompeo war am Dienstagabend (Ortszeit) nach Stopps in Israel, dem Sudan, Bahrain und den VAE im Oman eingetroffen. Das Land hat sich einen Namen gemacht als "Schweiz des Nahen Ostens" und gilt in politischen Konflikten als neutral. Auf seiner Reise, die am Donnerstag mit dem Besuch im Oman endete, warb Pompeo unter anderem für eine Vertiefung der Beziehungen Israels zu den arabischen Staaten. Vor zwei Wochen hatten sich die VAE mit Israel auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen geeinigt. Die USA nahmen dabei eine Vermittlerrolle ein./nia/DP/stw