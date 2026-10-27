Ponce Financial Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Ponce Financial Group hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ponce Financial Group ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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