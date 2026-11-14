Pondy Oxides Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pondy Oxides Chemicals stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pondy Oxides Chemicals 4,60 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,40 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,08 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net