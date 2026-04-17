Pono Capital Three: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

18.07.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,560 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pono Capital Three 0,120 USD je Aktie generiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Pono Capital Three hat am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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