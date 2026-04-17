Pono Capital Three: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pono Capital Three hat am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,560 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pono Capital Three 0,120 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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