Pono Capital Three: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

18.07.26 06:35 Uhr

Pono Capital Three stellte am 16.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pono Capital Three ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pono Capital Three ein EPS von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net