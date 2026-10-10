Pono Capital Three öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pono Capital Three hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Pono Capital Three vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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