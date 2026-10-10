Pono Capital Three öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Pono Capital Three hat am 09.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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