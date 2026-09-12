POPER öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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POPER hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
POPER hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,56 JPY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 339,9 Millionen JPY, gegenüber 341,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,54 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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