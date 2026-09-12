POPER öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

12.09.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 339,9 Millionen JPY, gegenüber 341,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,54 Prozent präsentiert.

POPER hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,56 JPY je Aktie gewesen.

POPER hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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