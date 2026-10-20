Porsche AG: Neustart mit angezogener Handbremse

Mit einer radikalen Neuausrichtung will Porsche zurück zu alter Ertragsstärke. Doch der Turnaround erfordert Geduld – und die wird auch den Aktionären abverlangt.

Bei der Aktie der Porsche AG stottert der Motor gewaltig. Seit dem Börsengang im Jahr 2022 hat der Sportwagenhersteller inzwischen rund die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt. Insbesondere die Absatzschwäche in China, die US-Zölle und die kostspielige Korrektur der Elektrostrategie haben die einst hohe Profitabilität der Zuffenhausener zusammenschmelzen lassen. Nun soll der neue Vorstandschef Michael Leiters mit einer grundlegenden Neuausrichtung die Wende schaffen. Allerdings zeigen die jüngsten Zahlen, dass der Weg dorthin noch weit ist.

China bleibt das Sorgenkind

In den ersten neun Monaten lieferte Porsche weltweit 178.532 Fahrzeuge aus und damit 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders heftig fiel der Rückgang in China mit 33 Prozent aus. Bei den letzten Geschäftszahlen zeichnete sich aber zumindest eine gewisse Stabilisierung ab. So ging der Umsatz im ersten Halbjahr zwar um 5,1 Prozent auf 17,23 Mrd. Euro zurück, das operative Ergebnis kletterte jedoch um 33,9 Prozent auf 1,35 Mrd. Euro. Damit verbesserte sich die Marge von 5,5 auf 7,8 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Porsche weiterhin einen Umsatz von 35 bis 36 Mrd. Euro und eine operative Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent.

Mehr Luxus, weniger Volumen

Wichtiger für den Shareholder Value ist allerdings die neue Strategie „Sportwagenschmiede 35“, die Leiters Anfang Oktober vorgestellt hat. Demnach will Porsche künftig weniger Fahrzeuge verkaufen, dafür aber höhere Preise und Margen erzielen. Erreicht werden soll dies unter anderem durch zusätzliche exklusive Modelle („Mission S“), mehr Individualisierungsmöglichkeiten und eine deutlich schlankere Kostenstruktur. Dabei soll der Konzern künftig bereits bei weniger als 200.000 verkauften Fahrzeugen profitabel arbeiten können. Darüber hinaus setzt Porsche wieder stärker auf Verbrenner und Hybridantriebe. Langfristig peilt das Management damit eine operative Marge von 15 Prozent an.

Aktie bleibt eine Turnaround-Spekulation

Das ist aktuell aber noch Zukunftsmusik, vorerst werden Absatzschwäche und hohe Restrukturierungskosten weiter die Geschäftszahlen belasten. Bei einem Kurs von rund 42 Euro ist die Aktie mit einem geschätzten KGV von 22 für 2027 weiterhin kein Schnäppchen. Nachhaltigen Auftrieb dürfte die Aktie erst wieder erhalten, wenn sich abzeichnet, dass die neue Strategie Früchte trägt und eine Rückkehr zu zweistelligen Gewinnmargen gelingt. Das dürfte allerdings mehrere Jahre dauern, da die neuen margenstarken Modelle überwiegend erst ab 2029 erwartet werden. Die Porsche-Aktie bleibt somit eine spannende Turnaround-Spekulation, aber vor allem für langfristig ausgerichtete Anleger.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.450 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 17.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 20.10.26 um 11:19 Uhr.

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