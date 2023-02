Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,00 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,20 EUR an. Bei 55,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 26.446 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 43,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 49,79 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,33 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

