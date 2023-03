Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 54,20 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,68 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,10 EUR. Zuletzt wechselten 310.018 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,56 EUR erreichte der Titel am 01.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 49,79 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 8,86 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 77,33 EUR.

Am 19.05.2021 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 19.03.2024 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

