Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 34,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 158.343 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 33,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 33,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 3,86 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,86 EUR an.

Am 13.11.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,61 EUR je Aktie belaufen.

