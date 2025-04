Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,65 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 34,65 EUR. Bei 34,93 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.921 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 51,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 3,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,86 EUR an.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,61 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

