Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag im Plus

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 50,48 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 50,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.932.900 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,43 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 15.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.05.2024 dürfte Porsche Automobil vz die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

