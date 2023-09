Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag im Minus

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 49,03 EUR ab.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 49,03 EUR. Bei 48,89 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.069 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 23.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,19 EUR ab. Mit Abgaben von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,38 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 17,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

