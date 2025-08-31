Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 36,62 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,62 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,62 EUR aus. Bei 36,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 6.868 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 16,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

