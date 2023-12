Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 44,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 44,73 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 44,56 EUR ein. Bei 45,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.363 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 60,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 34,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,14 EUR an.

Voraussichtlich am 19.03.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,21 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

