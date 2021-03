Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz macht Boden gut

Zuletzt stieg die Porsche SE Vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche SE Vz-Aktie sogar auf 69,12 EUR Bei 68,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.682 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 02.03.2021 erreichte der Anteilsschein mit 69,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.03.2020 auf bis zu 28,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Porsche SE Vz-Aktie im Durchschnitt mit 67,86 EUR. Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 14,78 EUR je Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

