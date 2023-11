Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag gesucht

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 44,00 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 44,00 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,06 EUR. Bei 43,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 407.298 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 39,05 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 5,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,86 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,19 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

