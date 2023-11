Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 42,88 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 42,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 43,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.775 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 11.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 61,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 42,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 2,87 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,86 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,19 EUR je Aktie belaufen.

