Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Nachmittag fester

03.03.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 39,29 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 39,29 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 39,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 825.461 Porsche Automobil vz-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 52,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,16 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,86 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.11.2024. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 25.03.2025 gerechnet. 2024 dürfte Porsche Automobil vz einen Verlust von -48,379 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert zum Ende des Freitagshandels Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags

