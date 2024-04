Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 49,48 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 49,48 EUR. Bei 49,55 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.723 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 15,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,82 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,16 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,67 EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

