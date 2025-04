Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 33,59 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 33,59 EUR. Bei 33,10 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 816.125 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.04.2025 auf bis zu 33,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,46 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 12,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

