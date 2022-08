Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittwochnachmittag im Plus

Die Porsche SE Vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 71,38 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 70,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.983 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Bei 97,66 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 26,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,86 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 95,38 EUR angegeben.

Porsche SE Vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,10 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Porsche Sportwagen plant Entwicklung eigener E-Bike-Antriebe

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

VW-Aktie: Porsche-Chef entschuldigt sich für "falsche Worte" über Lindner-Austausch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images