Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 52,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,76 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,50 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 17.193 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 74,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 48,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,38 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,98 EUR je Aktie belaufen.

