Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 36,02 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 36,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 36,19 EUR. Bei 36,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.642 Porsche Automobil vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 15,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,44 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet