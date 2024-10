Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 39,27 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 39,27 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,24 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 309.175 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Gewinne von 33,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 4,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 13.08.2024 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,77 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

