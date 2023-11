Notierung im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz reagiert am Mittag positiv

03.11.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 44,55 EUR.

Bei 61,18 EUR markierte der Titel am 11.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 27,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,65 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 6,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,86 EUR an. Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren. Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,19 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images