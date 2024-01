Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Vormittag

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,22 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 46,22 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,31 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.548 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 60,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,20 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 9,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,14 EUR.

Voraussichtlich am 19.03.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,16 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

