Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 37,33 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 37,33 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 37,33 EUR. Mit einem Wert von 37,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 27.311 Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 40,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,57 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 12,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

