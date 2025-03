Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 38,24 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 38,24 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.871 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 12,66 Prozent sinken.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,86 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.11.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -48,379 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie stehen.

