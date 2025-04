Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Freitagmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 33,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 33,29 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 316.266 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 36,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,72 Prozent.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,18 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2025 gerechnet. Porsche Automobil vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste